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Dünya Avrupa ülkesinde helikopter faciası
Dünya

Avrupa ülkesinde helikopter faciası

Fransa'nın güney batısındaki kayak merkezi Courchevel'de sivil bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 01:39:00 -
Avrupa ülkesinde helikopter faciası

Kurtarma ekiplerinin görgü tanıklarının yardımıyla bölgeye hemen yönlendirildiği aktarılan açıklamada, kazanın 1900 metre yükseklikte meydana geldiği kaydedildi.

Kazada 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ülkede geçen yıl aralıkta aynı bölgedeki Fransız Alplerinde meydana gelen helikopter kazasında da 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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