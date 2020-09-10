Avrupa ülkesinde günlük vaka sayısı 10 bine dayandı

Dünyada ve Avrupa'da koronavirüsle mücadele devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Fransa genelinde son 24 saatte 9 bin 843 koronavirüse rastlandı. Ülkede son 24 saatte 19 kişinin de öldüğü belirtilirken.

Toplam vaka sayısı 353 bin 944’e çıktı

Fransa'da toplam vaka sayısı 353 bin 944'e, toplam ölü sayısı da 30 bin 813'e yükseldi. Ülkede son bir haftada 2 bin 202 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 371 kişinin de yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Macron yeni önlemleri açıklayacak

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için Fransa'da bazı kararların alınması bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın yapılacak toplantı sonrası yeni önlemleri açıklaması bekleniyor.