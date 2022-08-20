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Dünya Avrupa ülkesinde elektriğe dev zam! Böylesi daha önce görülmedi
Dünya

Avrupa ülkesinde elektriğe dev zam! Böylesi daha önce görülmedi

Enerji krizi büyümeye devam ediyor. İsveç'te geçtiğimiz hafta 4.7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaati 7.68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 17:18:00 -
Avrupa ülkesinde elektriğe dev zam! Böylesi daha önce görülmedi

İsveç'te geçen hafta 4.7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaati 7.68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldi.

Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'te elektrik fiyat artışlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.

Geçen hafta 4.7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7.68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldiğini aktaran Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağladı.

Elektrik fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 100 arttığının altını çizen Sigvardsson, bu kış İsveç'te elektriğin bir kilovatsaatinin 12 krona çıkmasını beklediklerini aktardı.
Artan elektrik fiyatlarını değerlendiren Başbakan Magdalena Andersson da halkı elektrik tasarrufu yapmaya davet ederek, "Elektrik fiyatları sadece İsveç'i endişelendiren bir konu değil" dedi.

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