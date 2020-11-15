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Dünya Avrupa ülkesinde büyük rezillik! Sarhoş hemşire ventilatör tüpüyle hastayı öldürdü
Dünya

Avrupa ülkesinde büyük rezillik! Sarhoş hemşire ventilatör tüpüyle hastayı öldürdü

Belçika'da bir hemşire, alkollüyken müdahale etmeye çalıştığı hastanın boğazına ventilatör borusu yerine ventilatör tüpünü sıkıştırarak önce komaya girmesine daha sonra ölmesine sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:29:00 -
Avrupa ülkesinde büyük rezillik! Sarhoş hemşire ventilatör tüpüyle hastayı öldürdü

Belçika'nın Pau şehrinde bulunan Orthez hastanesinde çalışan 51 yaşındaki hemşire Helga Wauters, 2014 yılında sarhoş bir şekilde doğumuna girdiği 28 yaşındaki İngiliz kadın Xynthia Hawke'nin boğazına doğum sırasında yanlışlıkla tüp sıkıştırdı. Boğazına sıkışan tüp nedeniyle nefes alamadığı için kalbi duran ve beyni oksijensiz kalan Hawke, dört gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Olay ile ilgili yapılan soruşturma sonrası suçlu bulunan hemşireye mahkeme, geçen salı günü 3 yıl hapis cezası verdi.

Olaydan iki hafta önce hastanede çalışmaya başlayan Helga, aşırı sarhoş olduğu için sezaryen doğum sırasında Hawke'nin boğazına ventilatör borusu yerine ventilatör tüpünü sıkıştırarak önce komaya girmesine daha sonra ölmesine sebep oldu.

Son 10 yıldır güne votka içerek başladığı belirtilen Helga, mahkeme ventilatör cihazı bozuk oldu için Hawke'nin nefessiz kaldığını, diğer arkadaşlarının genç kadının ölümünden sorumlu olduğunu söyleyerek kendini savundu.

Mahkemenin kendisine 3 yıl hapis cezası vermesinden sonra Helga, olaydan sorumluğu olmuş olabileceğini ama ceza evinde gitmeyi hak etmediğini söyledi.

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