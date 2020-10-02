Avrupa ülkesinde bir ilk! Mahkeme kararıyla prenses ilan edildi

Uzun yıllardır babasının eski Belçika Kralı 2. Albert olduğunu kanıtlama çabası veren Delphine Boel, mahkemenin kararıyla bundan böyle kraliyet ailesinin mensubu ve prenses olarak bilinecek.

Boel DNA testi yaptırıp eski Kral 2. Albert'in biyolojik kızı olduğunu mahkemede kanıtlamıştı.

Bununla yetinmeyen Delphine Boel 2. Albert'in diğer çocuklarıyla aynı muameleyi görmek istediğini belirterek, prenses olarak tanınmak amacıyla temyiz mahkemesine dava açtı.

Boel, artık 2. Albert'in oğlu şimdiki Belçika Kralı Philippe ve diğer prensesler gibi haklara sahip olacak ve babasının soyadı olan Saxe-Coburg'u ismine ekleme hakkına sahip olacak.