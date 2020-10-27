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Dünya Avrupa ülkesinde akılalmaz olay! Koronavirüse yakalanan doktorları...
Dünya

Avrupa ülkesinde akılalmaz olay! Koronavirüse yakalanan doktorları...

Belçika'da sağlık sisteminin çöküşünü engellemek için, koronavirüse yakalanan doktorların göreve dönerek çalışmaları istendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:40:00 - 2020-10-27 09:44:24
Avrupa ülkesinde akılalmaz olay! Koronavirüse yakalanan doktorları...

Belçika'nın Liege kentinde 10 hastane, koronavirüs testleri pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen doktorlardan işe dönmelerini talep etti.

Liege'de doktorların yaklaşık yüzde 25'inin koronavirüse yakalandıkları için çalışmadıkları bildiriliyor.

BBC'ye konuşan Belçika Tabipler Birliği Başkanı Doktor Philippe Devos, sağlık sisteminin önümüzdeki günlerde çökmesini önlemek için, semptom göstermeyen doktorlardan çalışmaya devam etmelerini isteme dışında bir seçeneklerinin olmadığını söyledi.

Doktor Philippe Devos bununla birlikte, dokotorların virüsü hastalara bulaştırma riski olduğunu da kabul etti.

Liege'de koronavirüs testi yapılan her üç kişiden birinin sonucu pozitif çıkıyor.

Kentte hastaneler hastaları başka kentlere nakletmeye ve acil olmayan diğer tüm ameliyatlartı ertelemeye başladı.

Belçika'da koronavirüs salgınında ikinci dalgayla birlikte spor salonları ve yüzme havuzları kapatıldı.

Tüm dükkanların da 22:00'de kapandığı ülkede halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke ülkenin 'enfeksiyon tsunamisine' yakın olduğu uyarsında bulundu, "Yetkililer kontrolü kaybetti" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Pazartesi günü ülkelere, seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanması çağrısı yapmış, Avrupa'da salgınla mücadele için ülke çapında kısıtlamalar gerekebileceğini açıklamıştı.

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