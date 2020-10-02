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Dünya Avrupa ülkesi tekrar karantina uygulamasına geçti
Dünya

Avrupa ülkesi tekrar karantina uygulamasına geçti

İspanya'da vakaların artış göstermesi nedeniyle yeni önlemler alındı. Ülkenin başkenti Madrid'de karantina uygulamasına tekrardan geçildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 03:01:00 -
Avrupa ülkesi tekrar karantina uygulamasına geçti

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Salgının en fazla ölüme yol açtığı ülkelerden biri olan İspanya'da vakaların yeniden artışa geçmesi sebebiyle yeni önlemler alındı. Ülkenin başkenti Madrid'de, son 2 haftada 130 binden fazla vaka tespit edilmesi üzerine tekrardan karantina uygulamasına geçildi.

Alınan yeni kararlar kapsamında, zorunlu haller dışında seyehat edilmesi yasaklandı. Parklar ve oyun alanları kapatıldı. Hükümet, 6 kişiden fazla toplanmaların da yasaklanmasını istiyor.

Ülkede şimdiye kadar 769 bin vaka tespit edildi, 32 bine yakın can kaybı yaşandı.

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