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Dünya Avrupa ülkesi sınıra duvar örecek
Dünya

Avrupa ülkesi sınıra duvar örecek

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Belarus sınırına duvar öreceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 23:31:00 -
Avrupa ülkesi sınıra duvar örecek

Reuters’ın aktardığına göre Šimonyte, “Litvanya ve Belarus’u birbirinden ayıracak ek bir fiziksel bariyerin inşasına başlayacağız. Bu, kesin bir işaret ve yasadışı göç akışlarının organizatörlerine kesin bir caydırıcı faktör olacak” ifadesini kullandı.

Šimonyte, sınırdaki devriye görevlerinde ordu birliklerinin kullanılacağını söyledi.

Vilnius son zamanlarda Belarus sınırında yasadışı göçmen sayısında artış gözlemlendiğini dile getiriyor. Šimonyte, 1 Haziran’dan bu yana binden fazla yasadışı göçmenin gözaltına alındığı söylemişti.

Diğer yandan Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin artık Avrupa Birliği’ne geçmeye çalışan yasadışı göçmenleri durdurmaya çalışmayacağını, Batı’nın yaptırımları yüzünden Minsk’in yasa dışı göçü durdurmaya 'ne parası ne de gücü' olmadığını açıklamıştı.

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