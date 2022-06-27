Avrupa ülkesi Katar'dan aldığı rüşvetle karıştı

İngiltere Kraliyet Ailesi, Prens Charles’ın (73) adının karıştığı rüşvet skandalıyla çalkalandı. Ülke medyasında yer alan haberlere göre Charles, 2011- 2015’te Katar’ın eski başbakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir El Tani’den 1 milyonu bavul içinde nakit olmak üzere 3 milyon Euro aldı. Bu para, farklı çantalarda üç kez danışmanları tarafından teslim alındı. Bir diğer iddiaya göre de Charles, Şeyh’ten Katar’a ait olan Chelsea Kışlası’nın 3 milyar Sterlin’lik düzenleme planını da rafa kaldırmasını talep etti ve bu plan iptal edildi. Prens Charles’ın aldığı bu paralar kendi vakfı PWCF’ye aktarıldı.

Nakit para yasak

Buradan da hayır kurumlarına bağışlandığı açıklandı. Görünüşe göre yasadışı bir para alışverişi olmadı. Ancak Kraliyet üyelerinin nakit para kabul etmesi yasak. Paralar her zaman bağışlanan kurum adıyla çek olarak alınmak zorunda. Ayrıca bu para karşılığında Prens’in ne gibi bir ‘iyilik’ yaptığı da bilinmiyor. Cabir El Tani, İngiltere’deki gayrimenkul yatırımları ile ‘Londra’yı satın alan adam’ olarak biliniyor.

Öte yandan Charles’ın en yakın danışmanlarından Michael Fawcett, vakıftaki pozisyonunu kullanarak Suudi bir iş insanına bağış karşılığı vatandaşlık teklif ettiği ortaya çıkınca geçen aylarda istifa etmişti.

Kraliçe’nin sağlığının bozulması ve yaşının ilerlemesi ile Prens Charles’ın tahta çıkma tarihi yaklaştı.

Prens Andrew de rüşvet almıştı

Prens Charles’ın kardeşi Prens Andrew (63) ve eski eşi York Düşesi Sarah Ferguson’un (52), Türk iş insanı Selman Türk aracılığıyla rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. FETÖ’den tutuklu eski politikacı İlhan İşbilen’in eşi Nebahat Evyap İşbilen’e (77) İngiliz pasaportu ayarlaması karşılığında, Prens’in Selman Türk aracılığıyla 1.1 milyon Sterlin, Ferguson’un da yaklaşık 250 bin Sterlin alması skandal yaratmıştı.