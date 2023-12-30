Avrupa ülkesi İtalya’dan Venedik’teki turist olayı hakkında yeni karar çıktı! Flaş kararı o ay itibariyle geçerli olacak

İtalya, kanallarıyla ünlü Venedik kentindeki yoğunluğu azaltmak için turist kafilelerinde yer alanların sayısının 25’i geçmemesi kararı aldı.

İtalya, Venedik’teki turizm yoğunluğuyla baş edebilmek için Haziran 2024’ten itibaren geçerli olacak yeni kararlar açıkladı.

Buna göre şehre gelen turist kafilelerinde yer alanların sayısı 25 kişiyi geçemeyecek, hoparlör kullanımı ‘karışıklık ve rahatsızlık yaratabileceği’ gerekçesiyle yasaklanacak.

Turizmin kontrol altına alınabilmesi için daha önce, kentin en kalabalık belirli günlerinde turistlerden günlük 5 avro (163 lira) alınması kararı açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ise ağustosta, Venedik’in ‘Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi’ne alınması önerisinde bulunmuştu.

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