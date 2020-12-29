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Dünya Avrupa ülkesi Hırvatistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem oldu
Dünya

Avrupa ülkesi Hırvatistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem oldu

Pazartesi günü 5.2 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Orta Avrupa ülkesi Hırvatistan'da bugün aynı noktada 6.3'lük deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:51:00 -
Avrupa ülkesi Hırvatistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem oldu

Balkan ülkesi Hırvatistan'da 2020'nin son günlerinde bir deprem fırtınası yaşanıyor.

Pazartesi günü Zagreb'e yaklaşık 50 kilometre mesafede peş peşe depremler oldu. 5.2'lik ilk depremin hemen ardından 5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı gerçekleşti, bazı binalarda hasar oluştu.

Bosna Hersek, Slovenya ve Macaristan gibi ülkeleri de sallayan depremlerin ardından bugün aynı noktada 6.3 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), tüm depremlerin merkez üssünün Sisak kenti yakınlarında olduğunu olduğunu bildiriyor. 6.3'lük şiddetli depremin merkez üssü, 35 bin nüfuslu Sisak'a 12 kilometre uzaklıkta.

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