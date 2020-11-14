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Ekonomi Avrupa ülkesi Fransa fakirleşiyor!
Ekonomi

Avrupa ülkesi Fransa fakirleşiyor!

Fransa'da koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle fakirlik sınırı altında yaşayanların sayısının 10 milyonu geçtiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 21:07:00 -
Avrupa ülkesi Fransa fakirleşiyor!

Katolik İlk Yardım Kuruluşunun açıkladığı yıllık rapora göre, koronavirüs'ün neden olduğu gelir kaybı neticesinde ülkede "fakirlik sınırı" altında yaşayan kişilerin sayısı bu yıl 10 milyonu aştı.

Dernek tarafından 3 bin aile üzerinde yapılan bütçe araştırmasında kira, su ve enerji faturaları gibi zorunlu harcamalar düşüldükten sonra yarısından fazlasının günde 9 avronun altında bir gelirle yaşadığı ortaya çıktı. Derneğin Başkanı Veronique Fayet, yaptığı açıklamada, salgın krizi sonrası durumun endişe verici boyuta ulaştığını belirtti.iv 89Çok çocuklu ailelerin bu süreçte daha sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını aktaran Fayet, gelecek günlerde durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Fransa'da son 25 yılın en yüksek kamu borcuAraştırma, Çalışma ve İstatistik Birimi, ülkede yılın üçüncü çeyreğinde işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artarak 9,5'e çıktığını açıklanmıştı. Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INSEE), eylül ayındaki verilerine göre de ülkenin kamu borcu yılın ikinci çeyreğinde 12,7 puan artarak gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 114,1'ine ulaşmıştı.

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