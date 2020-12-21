Avrupa ülkesi flaş hamleye hazırlanıyor! 'Türk SİHA'ları ile Rus Pantsirleri vurabilirler'

Haber7 yazarı Taha Dağlı "SİHA'ların sıradaki hedefi Donbass'daki Rus Pantsir'leri mi olacak?" adlı köşe yazısında, Ukrayna'nın Türk SİHA'larına olan ilgisini kaleme aldı.

Dağlı yazısında, Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de gösterdiği başarıdan bahsederek, Ukrayna'nın bu sistemlere olan ilgisini kaleme aldı.

Yazıya göre; Türk SİHA'larının Rus Pantsir hava savunma sistemlerine olan üstünlüğünü Ukrayna, Rus işgali altındaki Donbass'ta kullanabilir.

Yazısında Rus Andrey Kortunov'un "Ukrayna Türk SİHA'larını satın alıp Donbass'ı vurabilir" sözlerine yer veren Dağlı, Kortunov'un bu çıkışı yaptığı sırada, Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ın Zelensky ile görüşme yaptığına dikkat çekti.

İşte o Dağlı'nın o yazısı;

"Türk SİHA’ları Suriye’de, Libya’da ve son olarak Karabağ’da Rus hava savunma sistemi Pantsir’lerin korkulu rüyası olmuştu. Sıradaki adresin Ukrayna’dan koparılan Donbass bölgesinin olacağı öne sürülüyor.

Suriye’de İdlib’te Esed rejiminin elinde Rus Pantsir’ler vardı.

Aynı sistem Libya’da darbeci Hafter’i de korumaya çalışıyordu.

Geçtiğimiz Şubat ayında Suriye’de TSK operasyonuyla o sistemler hurdaya çevrilmişti.

Nisan’dan sonra Libya’da meşru yönetimin satın aldığı SİHA’larla, Hafter’in elindeki Pantsir’ler vuruldu.

27 Eylül’den sonra ise Azerbaycan ordusu Bayraktar SİHA’larıyla, Rusya’nın Ermenistan’a verip, Karabağ’a konuşlandırılan Pantsir’leri hedef aldı.

Geçen hafta Ukrayna ile Türkiye arasında geniş kapsamlı bir askeri anlaşma imzalandı. Ukrayna da SİHA’lardan satın aldı. O anlaşmayla birlikte gündemdeki konu, "Ukrayna Donbass’ı geri almak için operasyon mı yapacak", bu soru artık yüksek sesle dillendirilmeye başladı.

Rusya’da RIAC adlı dış politika merkezinin başkanı Andrey Kortunov, birkaç gün önce Rusya’nın 2021’deki kriz alanlarını mercek altına alan bir makale yazdı, listenin başına da Donbass’ı koydu.

Rus uzman, Ukrayna’nın Donbass bölgesini geri almak için harekete geçeceğini ve elindeki en büyük kozun Türk SİHA’ları olduğunu vurguladı.

Karabağ 30 yıldır işgal altındaydı. Azerbaycan Türk SİHA’larının damga vurduğu bir harekatla Karabağ’ı işgalden kurtardı.

Aynı durum Rusya destekli güçlerin işgali altında tutulan Ukrayna’nın batısındaki Donbass bölgesi ve Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da da geçerli olabilir. Türkiye’den SİHA satın alan Ukrayna’yı işgal altındaki topraklarını kurtarmak için cesaretlendiren en önemli etkenin Azerbaycan’ın Karabağ zaferi olduğu öne sürülüyor.

2014’de Ukrayna’da Batı desteğiyle bir yönetim değişikliği olmuştu.

Rusya buna Ukrayna’nın batısındaki Donbass ile Kırım’ı işgal ederek yanıt vermiş kısa süre sonra da Kırım’ı ilhak etmişti.

Dorbass bölgesinde Rusya kontrolünde olan ama uluslararası hiçbir tanınırlığı bulunmayan bir yönetim var. Rus paralı askerler Wagner’lerin adını da ilk kez 2014’deki Donbass çatışmalarında duymuştuk.

Tarım ve savunma endüstrisi yönünden Ukrayna’nın kalbi sayılan bölge, 6 yıldır Ruslara bağlı grupların işgalinde.

Rus uzman Kortunov’un "Ukrayna Donbass’a yönelik bir askeri hareketlilik başlatabilir" uyarısından bir gün sonra Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Donbass’ta Ukrayna egemenliğinin yeniden sağlanması dış politikamızın ana görevidir" dedi.

Zelenskiy’in bu sözlerinin 24 saat sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kiev’deydi. Çavuşoğlu Zelenskiy ile yapılan görüşmenin ardından "Donbass’daki sorunun Ukrayna’nın sınır bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz" dedi.

Ukrayna ordusunun son 2 aydır Donbass bölgesine yoğun bir askeri sevkiyat yaptığını da hesaba katacak olursak önümüzdeki süreçte bu bölgede suların iyice ısınacağını söyleyebiliriz.

Ukrayna, Donbass’taki Rus destekli işgali sonlandırmak istiyor, bu açık.

Açık olan bir diğer konu ise Rusya’nın bu planı baştan sona takip ettiği.

Mevcut şartlarda Ukrayna Ordusu Donbass’a yönelik harekata girişirse, bölgeyi kurtarır. Donbass’ta Ukrayna ordusuna karşı koyacak bir güç yok. Rusların konuşlandırdığı Pantsir’ler var ama zaten Ukrayna, SİHA’ları o Pantsir’leri avlamak için satın aldı. Rusya her ne kadar SİHA’lar karşısında etkisiz kalan Pantsir’leri yeni radar sistemleri ile güçlendirse de Ukrayna, askeri anlamda Donbass’taki Rus destekli kuvvetlerden daha üstün durumda.

Buna karşın Moskova ne tür bir hazırlık yapıyor?

Rusya’nın Donbass halkına uzun zamandır Rus vatandaşlığı verdiği biliniyor. Tıpkı daha önce Osetya’da yaptıkları gibi Donbass’ı da Ruslaştırıyorlar.

Bu sayede olası bir referandumda Donbass halkının tercihinin Rusya olmasını sağlamayı amaçlıyorlar.

Bunun dışında olası bir karşı operasyonda da "Rus halkını korumak için Donbass’a müdahale ediyoruz" kartını ellerine almayı hedefliyorlar.

Tabi bu durum sadece Donbass için geçerli.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın Ukrayna tarafından geri alınma ihtimali ise çok daha zayıf.

Rusya Donbass’ı kaptırmak istemeyecektir. Ama çok zor da kalırsa Kırım’daki statüyü meşrulaştırmak adına Donbass’tan vaz da geçebilir.

Rusların planı her ne olursa olsun 2021’in Karadeniz eksenli hareketliliklere gebe olacağı açık."