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Dünya Avrupa ülkesi duyurdu! 7 bini Putin'in emrini bekliyor
Dünya

Avrupa ülkesi duyurdu! 7 bini Putin'in emrini bekliyor

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı İvan Bakanov, Rusya'nın Kiev yönetimine karşı 7 bin ajanı bulunduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 17:32:00 -
Avrupa ülkesi duyurdu! 7 bini Putin'in emrini bekliyor

Rusya özel servisleri, Ukrayna’ya karşı istihbarat ve yıkıcı faaliyetler yürütmeye devam ediyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov, Rusya Federasyonunda yaklaşık 7 bin özel servis çalışanının Ukrayna’ya karşı faaliyet yürütmek için çalıştığını açıkladı.

Kıyiv’de, bugün “Ukrayna 30. Ülkenin Güvenliği” isimli forumun açılışı yapıldı. Forumda konuşma yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yıkıcı faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı. Bakanov, Rusya’nın dış politikasının klasik diplomasiden ibaret olmadığını belirterek, “Bugünkü Rusya’nın aslında bir özel servis devleti olduğu kimse için bir sır değil. Rusya’nın dış politikası ise klasik bir diplomasi değil, bir dizi özel operasyon. Sadece Ukrayna konusunda Rusya’da yaklaşık 7 bin özel servis görevlisi çalışıyor… Bu rakamı bir düşününün; 7 bin kişi, Ukrayna’ya karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunmak için her gün işe gidiyor.” diye konuştu.

SBU Başkanı Bakanov, Rusların sabotaj ve terör saldırılarının yanı sıra Ukrayna’daki genel durumu istikrarsızlaştırılması üzerinde ciddi olarak çalıştığını, daha yıkıcı saldırılar için Putin'in emrini beklediğini ve bunun için Rus yanlısı projelerin oluşturulduğu ve finanse edildiğini belirtti.

Donbas'taki savaş

Şubat 2014'te, Ukrayna'da Rus kökenli nüfusun yoğun bulunduğu Donetsk ve Lugansk (Donbas) bölgelerinde Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar ile hükümet yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak verdi. Kiev yönetimi bu durumdan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Ayrılıkçı gruplar, 11 Mayıs 2014'te Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri adında iki ayrı sözde yönetim oluşturdu. Geçen 7 yıl içinde Ukrayna ordusu ve ayrılıkçı milisler arasında yaşanan çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda can kaybı oldu.

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