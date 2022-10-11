Avrupa ülkesi dünyaya duyurdu: Bayraktar TB2'yi ordumuz kullanacak
Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, "Polonya ordusu, ekim ayında Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile donatılacak" dedi.
Ermenistan ve Azerbaycan savaşının ardından Ukrayna'da büyük ses getiren Bayraktar TB2 SİHA'lar için ülkeler sıraya girmeye devam ediyor.
Türkiye'den SİHA alan ilk NATO ülkesi olan Polonya'nın Savunma Bakanı Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, "Polonya ordusu, ekim ayında Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile donatılacak" dedi.