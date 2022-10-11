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Teknoloji Avrupa ülkesi dünyaya duyurdu: Bayraktar TB2'yi ordumuz kullanacak
Teknoloji

Avrupa ülkesi dünyaya duyurdu: Bayraktar TB2'yi ordumuz kullanacak

Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, "Polonya ordusu, ekim ayında Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile donatılacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 17:29:00 -
Avrupa ülkesi dünyaya duyurdu: Bayraktar TB2'yi ordumuz kullanacak

Ermenistan ve Azerbaycan savaşının ardından Ukrayna'da büyük ses getiren Bayraktar TB2 SİHA'lar için ülkeler sıraya girmeye devam ediyor.

Türkiye'den SİHA alan ilk NATO ülkesi olan Polonya'nın Savunma Bakanı Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, "Polonya ordusu, ekim ayında Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile donatılacak" dedi.

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