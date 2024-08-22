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Dünya Avrupa ülkesi asker konuşlandırıyor! Ukrayna'nın işgali bahane asgari üs şahane
Dünya

Avrupa ülkesi asker konuşlandırıyor! Ukrayna'nın işgali bahane asgari üs şahane

Yeniakit Publisher
2024-08-22 10:54:00 -
Avrupa ülkesi asker konuşlandırıyor! Ukrayna'nın işgali bahane asgari üs şahane

Litvanya Başkenti Vilnius’un birkaç kilometre güneyindeki Rūdninkai Alman tugayı için yeni bir kamp inşa ediliyor.

Rusya’nın 2022’nin başlarında Ukrayna’ya karşı başlattığı geniş çaplı işgalin ardından Vilnius ve Berlin, Litvanya’ya kalıcı bir Alman tugayı konuşlandırma konusunda anlaşmaya varmışlardı. Bu bağlamda Almanya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Nils Hilmer konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda “Bu, Alman silahlı kuvvetlerinin şu anda üstlendiği en önemli girişimlerden biridir.” ifadelerine yer verdi.

Euronews tarafından yapılan habere göre 200 hektarlık bir alanı kapsayacak askeri kasabanın çalışmaları başladı. İnşa edilecek yapılar arasında idari ofisler, bakım ve depolama tesisleri, bir nöbetçi kulübesi ve yatakhaneler yer alacak.

Berlin, 2027 yılına kadar Litvanya’da tam olarak konuşlanmış bir askeri tugay bulundurmayı planlıyor. Alman yetkililer, yer değiştirme hızının Vilnius’un askerleri ve ailelerini karşılama hazırlığına bağlı olacağını belirtmekte. Bu kapsamda tugayın yaklaşık 5.000 askerden oluşması bekleniyor.

Litvanya ise bu askerlerin üçte birinin aileleriyle birlikte geleceğini tahmin ediyor. Litvanya Savunma Bakanlığı’na göre, tugayın konuşlandırılmasıyla ilgili askeri ve eğitim yatırımlarının 800 milyon euro’ya ulaşabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasčiūnas ise şu ifadelere yer verdi:
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“Bu, NATO’nun planlama sürecinde bir değişikliği işaret ediyor. Artık caydırıcılık, düşmanı Litvanya topraklarına kirli botlarıyla adım atmayı bile düşünmeyecek kadar yeterli güçle sağlanıyor.”

Hollanda Litvanya’ya Patriot HSS konuşlandırmıştı

Hollanda, Patriot hava savunma sistemini Baltic Connection 24 (BALTCON24) askeri tatbikatı kapsamında Litvanya’ya konuşlandırmıştı. Army Recognition tarafından yapılan habere göre konuşlandırma Rusya’nın Kaliningrad’a yönelik tehditlerine karşı bölgesel güvenliği ve operasyonel hazırlığı güçlendirmek amacıyla yapılan bir hamle.

Patriot hava savunma sistemi, 6 Temmuz tarihinde Klaipeda limanına ve daha sonra oradan Šiauliai Hava Üssü’ne ulaşmıştı. Hollanda Silahlı Kuvvetleri, 7 – 19 Temmuz tarihleri arasında bu hava üssünde bir dizi hava savunma görevi gerçekleştirmişti.

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