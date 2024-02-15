Avrupa ülkesi 500 dev şirketin 100'ü, Rus pazarını sessiz sedasız terk etti! Yetkili Rus isim maalesef diyerek duyurdu

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, yaptırım baskılarına rağmen Avrupa’nın en büyük 500 şirketinden yalnızca 100’ünün Rusya pazarını terk ettiğini açıkladı.



VDNH’da düzenlenen “Rusya” adlı sergide konuşan Manturov, böylece Avrupa’nın en büyük 500 şirketinin yalnızca yüzde 20’sinin Rusya’dan çıktığı bilgisini verdi.



ABD’nin en büyük 350 şirketinin ise 66’sının Rusya’yı terk ettiğini belirten Başbakan Yardımcısı, “Yani bu, pazarımızın cazip olduğunu ve enerji kaynaklarının maliyeti de dahil olmak üzere potansiyelimizin de cazip olduğunu gösteriyor. Avrupa'da olup bitenleri görüyorsunuz. Orada da işletmeler giderek küçülüyor” dedi.

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