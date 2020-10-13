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Dünya Avrupa ülkelerinden diplomatik atak: İstanbul Sözleşmesi'ne karşı bayrak açtılar!
Dünya

Avrupa ülkelerinden diplomatik atak: İstanbul Sözleşmesi'ne karşı bayrak açtılar!

Türkiye'ye aile yapısını yıktığı, geleneksel değerleri tahrip ettiği ve eşcinselliği meşrulaştırdığı gerekçesiyle tartışılan İstanbul Sözleşmesine karşı bir ülke daha bayrak açtı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:53:00 -
Avrupa ülkelerinden diplomatik atak: İstanbul Sözleşmesi'ne karşı bayrak açtılar!

İmzacı devletlerden Polonya, sözleşmenin revizyonu için öncelikle Çekya, Slovakya, Hırvatistan ve Slovenya gibi Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri nezdinde diplomatik atak başlattı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, konu hakkında aile haklarının korunması amacıyla uluslararası bir çalışma için teşebbüste bulunduklarını duyurdu.

Polonya Adalet Bakanı Ziobro temmuz ayında "LGBT'lilere hukuki zemin hazırlıyor. Biyolojik cinsiyete karşı sosyo-kültürel cinsiyet inşa edilmeye çalışılıyor" diye açıklama yapmış ve sözleşmeden çıkacaklarını ifade etmişti.

Sözleşme Türkiye'de de yoğun tartışmalara sebep oldu. AK Parti metni yeniden ele almayı kararlaştırdı. Bazı maddelerde değişiklik yapılacağı ifade edildi. Ancak hangi adımların ne zaman atılacağı, Polonya'nın Ankara ile temasa geçip geçmediği merak konusu.

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