Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

SARAYBOSNA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kalabalık etkinliklerin yasak olduğu bazı Avrupa ülkelerinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dijital platformda kutlandı.

Avusturya'da Viyana Belediyesince dijital platformda düzenlenen 1 Mayıs programında, Belediye Başkanı Michael Ludwig ve Avusturya Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela-Rendi Wagner konuşma yaptı, işçi hareketlerinin tarihi süreci görsellerle anlatıldı.

Öte yandan uzun bir aradan sonra günlük yeni vaka sayısının 100'ün üzerine çıkması, ülkede kaygıya neden oldu. Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, salgınla mücadelede ciddi bir başarı sağlandığını ancak henüz mücadelenin kazanılmadığını söyledi.

Anschober, mayıs ayının çok belirleyici oluğunu ve bu ayda tedbirlerin gevşetilmesi yönünde ciddi adımlar atılacağını belirterek, herkesin virüsü ciddiye alması ve mücadelenin uzun süreceği bilinciyle hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Avusturya'da vaka sayısı 15 bin 466'ya, can kaybı ise 589'a yükseldi.

- Çekya'da yeni vaka sayısında hafif artış

Kovid-19 nedeniyle 237 kişinin hayatını kaybettiği Çekya'da ise son 3 günde yeni vaka sayısında önceki günlere oranla hafif bir artış kaydedildi.

Ulusal Kriz Birimi Başkanı Roman Prymula, 21 Nisan'dan itibaren elde edilen veriler doğrultusunda son 3 günde yeni vaka sayısının 100'ün üzerine çıktığını ve hafif de olsa bir yükselme gözlemlendiğini kaydetti.

Prymula, hükümetin bazı tedbirleri gevşetmesinin salgına karşı yürütülen mücadelenin kazanıldığı anlamına gelmediğini belirterek, halka daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Polonya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 13 bin 105'e, can kaybı ise 650'ye ulaşırken, 1 Mayıs nedeniyle 3 güne çıkan hafta sonu tatilinde halka salgına karşı dikkatli olunması ve şehir dışına çıkılmaması çağrısında bulunuldu.

- Hırvatistan ve Sırbistan'da tedbirlere karşı protesto

Hırvatistan'da da 1 Mayıs nedeniyle 3 işçi sendikası tarafından dijital ortamda "İşçilere teşekkürler ama önce haklar" sloganıyla protesto düzenlendi.

Öte yandan Rijeka şehrinde toplanan 20 kişilik bir grup, salgına karşı uygulanan tedbirleri protesto etmek istedi. Polisin müdahale ettiği gösteride, iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

1 Mayıs'ın resmi tatil olduğu Sırbistan'da dün 18.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, yarın 05.00'a kadar sürecek.

Normal zamanlarda halkın 1 Mayıs'ta mesire alanlarına akın ettiği ülkede, bu sabah sokaklar, meydanlar, parklar ve mesire alanları boş kaldı. Dışarı yalnızca belli süreliğine 65 yaş üzerindekilerin ve evcil hayvanı olanların çıkmasına izin verildi.

Bu arada dün sokağa çıkma yasağının başladığı saatte, muhalefet temsilcilerinin katılımıyla Sırbistan Meclisi önünde hükümetin aldığı Kovid-19 tedbirlerine karşı protesto düzenlendi.

1 Mayıs'ın resmi tatil olduğu Bosna Hersek'te de şehir merkezi, parklar ve mesire alanları büyük oranda boş kaldı. Gün içinde sokağa çıkma yasağı olmasa da hem ramazan ayı hem de havanın yağışlı olmasının etkisiyle insanlar 1 Mayıs'ı bu yıl evlerinde geçirmeyi tercih etti.