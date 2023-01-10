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Dünya Avrupa ülkelerinde konut fiyatları yükseldi
Dünya

Avrupa ülkelerinde konut fiyatları yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) konut fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 arttı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 16:22:00 -
Avrupa ülkelerinde konut fiyatları yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2022 yılının üçüncü çeyrek döneminde konut fiyatlarındaki değişime ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 7,4 yükseldi.

Aynı dönemde konut fiyatları Avro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1, yıllık bazda ise yüzde 6,8 arttı.

AB üyesi ülkeler arasında, üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 24,2 ile Estonya'da, yüzde 21 ile Macaristan'da, yüzde 19,3 ile Litvanya'da ve yüzde 16,6 ile Çekya'da gerçekleşti.

Konut fiyatlarındaki artış İtalya'da yüzde 3, Almanya'da yüzde 4,9, Fransa'da yüzde 6,5 ve İspanya'da yüzde 7,6 oldu.

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