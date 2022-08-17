Avrupa, Ukrayna'yı unutmaya başladı!

Bloomberg’de yayınlanan makalede, Ukrayna'da devam eden çatışmalar nedeniyle artan fiyatların sıradan Avrupalıları Ukraynalılara verilen destekten daha fazla endişelendirmeye başladığı belirtildi.

Makalede, “Şu anda Avrupalılar için gıda ve elektrik fiyatlarındaki artış daha önemli... Ukrayna kriziyle ilgili endişeler geri plana düşüyor" ifadeleri kullanıldı.

Soğuk havaların başlamasıyla Batı'nın Kiev'i destekleme kararlılığının ve birliğinin zayıflayacağına vurgu yapılan makalede, "Durum düzelmeyecek, Avrupalı tüketiciler sıkıntılı bir kışla karşı karşıya. Örneğin İngiltere, şimdiden sistematik elektrik kesintilerine hazırlanıyor” denildi.

Makalede ayrıca, Batılı politikacıların, vatandaşlarını yaklaşan zorluklara hazırlamaları ve onlardan sabırlı olmalarını istemeleri gerekeceği kaydedildi.