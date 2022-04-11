Avrupa şokta! Ayçiçek yağı fiyatları uçtu

Avrupa`nın en büyük ekonomisi Almanya`da kıtlık krizi kapıya dayandı. 1981’den bu yana en yüksek enflasyonla tanışan Almanya’da fiyatlar uçtu. Pandemi ve savaşın etkisiyle gıda fiyatları astronomik rakamlara çıktı. Market rafları boşaldı. Un, makarna, deterjan, temizlik ürünleri, kağıt mendil, peçete gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları tırmanışa geçerken, sadece bir litre ayçiçek yağı 5 euroya yani yaklaşık 80 TL`ye yükseldi.

Almanya'da enflasyon rekor seviyeye sıçrayınca fiyatlar uçtu, fırsatçılara gün doğdu. Pandemi ve savaş bahanesiyle gıda fiyatları astronomik rakamlara çıktı. Marketlerde raflar boşaldı. Bir litre ayçiçek yağı 5 euroya yükseldi. Ukrayna ve Rusya'dan ithal edilmeyen kolza yağı ve konserve çeşitlerinin fiyatı da hızla arttı. Un, makarna, deterjan, temizlik ürünleri, kağıt mendil, peçete gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları da yükseldi.

Yemeklik katı ve bitkisel yağlar yüzde 19.7, ekmek yüzde 7 yükseldi. Almanya'nın en büyük market zincirleri, yeni fiyat listeleri hazırladı. Ülkenin en büyük süpermarket zinciri olan Aldi'de tereyağı yaklaşık yüzde 30 daha pahalı hale gelecek, et, sosis ve süt ürünleri gibi diğer gıda maddeleri yüzde 20 ila 50 arasında artacak.

Vergiyi düşürme kararı

Almanya'da da yüksek enflasyona karşı vergi indirimi gündemde. Hazırlanan yasa tasarısıyla ilgili bilgi veren Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, hükümetin enflasyonu vergi indirimiyle azaltmak istediğini söyledi. Fiyatların haziran ayında da fırlayacağı belirtiliyor.