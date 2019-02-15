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Avrupa Sığınma Ajansı: "51 bin 225 FETÖ’cü sığınma talebinde bulundu"

Avrupa Sığınma Ajansı (EASO), Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 51 bin 225 FETÖ’cünün Avrupa Birliği ülkeleri genelinde sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi.

15 Şubat 2019 Cuma 10:31
Avrupa Sığınma Ajansı: "51 bin 225 FETÖ’cü sığınma talebinde bulundu"

Avrupa Sığınma Ajansı (EASO), Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 51 bin 225 FETÖ’cünün Avrupa Birliği ülkeleri genelinde sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi.


Malta merkezli Avrupa Sığınma Ajansı (EASO) tarafından yayınlanan raporda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Avrupa Birliği ülkelerine sığınma talebinde bulunan FETÖ’cülerin sayısını açıklandı. EASO raporunda, 51 bin 225 FETÖ’cünün Avrupa Birliği ülkelerin genelinde sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi. Yunanistan’a yaklaşık 6 bin 500 FETÖ’cünün sığınma başvurusunda bulunduğunu bildiren EASO, AB ülkelerine sığınma talebinde bulunan FETÖ’cülerin Suriyeliler, Afganlar ve Iraklılardan sonra AB’deki en büyük grup olduğunu belirtti. Raporda, AB ülkelerine sığınma talebinde bulunan FETÖ’cüler arasında akademisyenler, asker, doktor ve hakimlerin olduğu ifade edilirken özellikle Yunanistan’a sığınan FETÖ’cülerin oranının da giderek arttığı kaydedildi.



Yunanistan üzerinden Almanya’ya sığınmaya çalışıyorlar


EASO Avrupa Sığınma Ajansı raporunda, "Birçok Türk (FETÖ’cü), Avrupa’ya Yunanistan’dan kaçak olarak, özellikle de Almanya’ya gitmek için girmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl bin 300 FETÖ’cü Hollanda’ya iltica başvurusunda bulundu. Hollanda’ya sığınma talebinde bulunan Türkler’in oranı 2016 yılında yapılan başvuruların 5 katı oldu" ifadeleri yer aldı.


Hollanda’da Danıştay, reddedilen bir Türk sığınmacı tarafından Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi’ne (İND) karşı açılan bir davada, bütün FETÖ’cülerin Türkiye’de kovuşturma tehlikesi altında olduğuna karar verdi. Hollandalı Avukat Wil Eikelboom, "Danıştay’ın FETÖ’cülerin Türkiye’de kovuşturma tehlikesi altında olduğuna dair yaptığı açıklama önemli bir açıklama oldu" dedi.



FETÖ’cülerin sığınma talebi kabul görüyor


Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (İND), Türklerin sığınma başvurularını uzun süre raflarda bıraktı ve yalnızca insanların kovuşturulması veya işkence gördüğüne dair güçlü kanıtlar bulunması halinde sığınma hakkı tanıdı.


İND, 2017’de Türkiye’den 481 iltica başvurusu yapıldığını açıklarken, bu sayının 2018’de bin 382 olarak belirlendiğini duyurdu. Rakam neredeyse üçe katladı.


İND’den yapılan açıklamaya göre, 2018’de çoğunluğu FETÖ’cülerden oluşan 350 kişinin iltica başvurusu kabul edildi. FETÖ’cülere Hollanda devleti oturma izni verdi. Hollanda’ya dünya genelinde yapılan sığınma başvuruları ise 30 bin 380 olarak belirlendi. 2018 iltica rakamları, 2017’deki 31 bin 327 başvurunun altında kaldı. 2018’de Hollanda’ya iltica başvurusu yapanlarda 5 bin 203 kişiyle Suriyeliler birinci, 3 bin 953 kişiyle Eritreliler ikinci, 2 bin 422 kişiyle İranlılar üçüncü, bin 588 ile de Iraklılar dördüncü sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:31
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