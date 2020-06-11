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Spor

Avrupa Satranç Birliği çevrimiçi eğitim düzenliyor

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:52:27 -
Avrupa Satranç Birliği çevrimiçi eğitim düzenliyor

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu, Avrupa Satranç Birliği tarafından her seviyeye uygun çevrimiçi eğitimlerin devam ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Avrupa Satranç Birliği'nin satranç sporunda ilerleme kaydetmek isteyen herkesin katılabileceği çevrimiçi satranç eğitimi programı düzenlediği belirtildi.

Milli takım antrenörü Adrian Mihalcisin ile Alexander Beliavsky, Vladimir Tukmakov, Mikhail Gureviç, Iossif Dorfman, Arşak Petrosyan, Vladimir Grabinski, Georg Mohr ve Oleksandr Sulypa gibi tecrübeli antrenörler tarafından verilecek eğitimin 30 Haziran'a kadar devam edeceği iletildi.

Organizasyona kayıtlar, "www.europechess.org" web sitesi üzerinden yapılabilecek.

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