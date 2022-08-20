Avrupa şaşkın, Yunan hazımsız: Ukrayna'daki savaşın galibi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yönlü diplomasisi Avrupa'yı tam anlamıyla şaşkına çevirmiş durumda. Rus ordusunun Ukrayna topraklarını işgal ettiği 24 Şubat'tan beri ABD'nin 'yaptırım' baskılarına boyun eğmek yerine krize ilişkin bağımsız bir politika izlemeyi tercih eden Ankara, savaşın diplomasiyle çözümü adına umudun yegane adresi haline geldi.

Montrö Sözleşmesi'ndeki haklarını kullanarak Boğazlar'ı yabancı gemilere kapatan Türkiye bir yandan krizin Karadeniz'e sıçramasını önlerken aynı zamanda Moskova ile Kiev'i aynı masada buluşturarak dünyanın gıda kıtlığı paniğini de sona erdirdi.

5 Ağustos'ta Soçi'ye giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le karşılıklı ilişkiler ve bölgesel meselelere dair 4 saatlik görüşme gerçekleştiren Erdoğan, önceki gün de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte Ukrayna'nın Lviv kentinde Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile buluştu.

"Türkiye nasıl vazgeçilmez oldu?"

Bu çok yönlü temaslar ve Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile aynı mesafede kalmayı başarabilmesi batıda şaşkınlıkla karşılanıyor. Fransız medyasının amiral gemisi Le Figaro'da dün yayınlanan haberin başlığı tam olarak şöyle oldu:

"Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi uluslararası arenada nasıl vazgeçilmez kıldı?"

Ukrayna'daki savaşın ilk galibi

Türk diplomasisinin artık dünyanın her bölgesinde izi bulunduğunu anlatan Mayeul Aldebert imzalı analizde Ankara'nın artık doğuda, batıda ve Arap dünyasında aynı anda yeniden konuşlandığı anlatıldı. Figaro haberinde şu ifadeler dikkat çekti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Zelenski ile sıcak bir şekilde el sıkıştı. 'Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz' dedi. Bundan birkaç gün önce de Vladimir Putin'le 4 saat görüşmesinin ardından kameralara gülümseyerek poz vermişti. Savaşan tarafları iki kez buluşturan Türkiye bir barış anlaşmasına imza attıramamış olsa da en azından Birleşmiş Milletler'in de damgasıyla tahıl ihracatının yeniden başlamasını sağladı. Türkiye, Ukrayna'daki savaşın ilk galibi olabilir mi?"

Yunanistan'da hazımsızlık hakim

Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin hamleleri Yunanlıları da şaşırtıyor. Ankara'nın artan etkisinden duydukları rahatsızlığı pek çok haber ve yoruma yansıtan Yunanistan basını, dış politikada atılan güçlü adımlardan ötürü tedirgin durumda. Bunun son yansıması Kathimerini gazetesinde yayınlanan karikatür oldu.

Ilias Makris imzasıyla yayınlanan karikatürde Erdoğan uzun kollarıyla resmedildi ve bir ayağı Amerikan bayraklı uçak teknesinde, diğer ayağı ise Rus bayraklı S-400 teknesinde olmak üzere Cumhurbaşkanı'nın ağzından şu ifadeler kullanıldı:

Erdoğan: Bir ayağım ABD'de diğeri de Rusya'da...

Balıklar: Bir eli Ege'de diğeri de Kıbrıs'ta...