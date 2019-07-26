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Avrupa şampiyonu milli takımın "yıldızlaşan" pasörü

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın "en değerli oyuncusu" ve "en değerli pasörü" seçilerek "rüya takımda" yer almayı başaran Özge Arslanalp:- "Çok iyi kenetlendik ve iyi bir takım olduk. Bu da bize şampiyonluğu getirdi"- "Ay-yıldızlı formayı giyip galibiyetler kazandıkça daha çok gururlanıyorum"- "Eğitim ve spor hayatımı çok dengeli şekilde yürütebiliyorum"

26 Temmuz 2019 Cuma 12:04
Avrupa şampiyonu milli takımın "yıldızlaşan" pasörü


ANKARA (AA) - NURİ AYDIN - Avrupa Şampiyonluğunu set vermeden yenilgisiz elde eden Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın pasörü Özge Arslanalp, "Birlik ve beraberliğimizin üst seviyede olması bize şampiyonluğu getirdi." dedi.

İtalya ve Hırvatistan’ın ortaklaşa düzenlediği 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda "En Değerli Oyuncu" ve "En İyi Pasör" seçilip, organizasyonun rüya takımında yer alarak "yıldızlaşan" milli voleybolcu Özge Arslanalp, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organizasyon için iyi hazırlandıklarını ifade eden Özge, set vermeden yenilgisiz şampiyon olmalarının "çok anlamlı" olduğunu vurguladı.

Ev sahibi İtalya'yı iki maçta da yenerek kupaya uzananan ay-yıldızlı ekipte performansıyla öne çıkan Özge, "Çok iyi kenetlendik ve iyi takım olduk. Bu da bize şampiyonluğu getirdi. Takım olarak çok güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Çok mutluyum." diye konuştu.


- "Hedefim A Milli Takım"


Milli voleybolcu, yaşının küçük olmasına karşın uluslarası turnuvalarda önemli deneyimler kazandığını söyledi.

Milli formayı giymenin "çok onur verici bir duygu" olduğunu ifade eden Özge, A Milli Takımı hedeflediğini dile getirdi.

Çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Özge, "2 yıldır milli takım sporcusuyum. Ay-yıldızlı formayı giyip galibiyetler kazandıkça daha çok gururlanıyorum. Hedefim A Milli Takım." diye konuştu.


- Eğitim spor dengesi


Voleybolun eğitim hayatını olumsuz etkilemediğini belirten genç sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitim ve spor hayatımı çok dengeli şekilde yürütebiliyorum. Uzun süre bu şekilde devam ettiği için artık alıştım. Kazandığımız başarılardan ötürü çevremden de motive edici geri dönüşler alıyorum. Antrenörlerime teşekkür ederim. Herkesi tebrik ederim."

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:04
  1. 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
  2. Özge Arslanalp
  3. Voleybol

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