Avrupa Şampiyonu ’Hokeyin Sultanları’ Süper Lig’e hazır

Türkiye Hokey Federasyonu 2018-2019 Açık Alan Kadınlar Süper Ligi birinci etabına hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı son çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kapalı alan hokeyde Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy’de Türkiye’yi temsil edecek olan efsane takım, Haziran ayında da Ukrayna’nın Kiev kentinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı, süper lig öncesi son hazırlıklarını yaparak 2 Nisan’da başlayacak olan Açık Alan Kadınlar Hokey Süper Ligi öncesi antrenmanlarını sıklaştırdı. Avrupa sahalarında sayısız başarıya imza atan ve şampiyonluk kupalarını Türkiye’ye getirerek Türkiye’nin dünyadaki gururu haline gelen efsane takım, Gaziantep’te ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Gaziantep’te hokey tesislerinin olmaması nedeniyle maçlarını farklı illerde ve ülkelerde yapan ekip açık alan hokey sahasının yapılmasının ardından ilk kez Gaziantep’te sporseverlerle buluşacak.

Gaziantep’in efsane takımı spor severlerle buluşuyor

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımının süper ligi lider tamamladığını ifade eden Başkan Mehmet Kaplan kadın takımının da liderlik koltuğuna oturacağını, ligi şampiyon tamamlayacağını ifade ederek, “2 Nisan 2019 Salı günü kadın hokey takımımız süper ligdeki ilk maçını yapacak. Erkekler ligin ilk etabını namağlup unvanla lider tamamladı. Kadın takımımızın da aynı sonuca oluşacağına inanıyoruz. Gaziantep’in ve Türkiye’nin gururu olan bu takımlar ilk kez Gaziantep’te gerçekleştirilen bu organizasyonlarla sporseverleriyle buluştu. Bundan sonra da bu kentin takımı sporseverleriyle buluşmaya devam edecek. Çünkü artık açık alan sahamız var. Darısı salona diyelim” dedi.

Avrupa Şampiyonasına hazırız bundan sonra rota Avrupa

Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasına hazırlanan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımıyla ilgili gerekli transferlerin de yapıldığını ifade eden Başkan Kaplan, “Önümüzde gerek erkekler gerekse kadın takımımız için haziran ayının ilk haftası Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası var. Elbette kulüp olarak Türkiye’ye yeni şampiyonluk kupaları getirmek ve hokeyde Türkiye’nin geldiği noktayı dünyaya göstermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerekli transferlerimizi yaptık. Süper ligde bütün takım sahaya çıkacak. Ligin kulübümüz ve diğer kulüpler için başarılı geçmesini diliyorum” diye konuştu.

Süper ligin ilk maçı Haydarpaşa Hokey Takımıyla

2-8 Nisan 2019 tarihleri arasında Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Türkiye Hokey Federasyonu Açık Alan Kadınlar Süper Liginde ilk maçını Haydarpaşa Spor Kadın Hokey Takımıyla 2 Nisan Salı günü saat 12.00’de yapacak olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı ligin en iddialı ekibi olarak gösteriliyor.