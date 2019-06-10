0553 313 94 23

Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Alanya’da oynananEuroHockey Club Challenge III 2019 Men karşılaşmalarındaki final maçında rakibi Macaristan’ın Soroksri-Olcote HC Takımı karşısında maçı 6-0’lık skorla kazanarak namağlup unvanla Avrupa Şampiyonu oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:37
Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Alanya’da oynananEuroHockey Club Challenge III 2019 Men karşılaşmalarındaki final maçında rakibi Macaristan’ın Soroksri-Olcote HC Takımı karşısında maçı 6-0’lık skorla kazanarak namağlup unvanla Avrupa Şampiyonu oldu.


Avrupa Şampiyonluk kupasını Türkiye adına 82 milyon için aldıklarını ve şampiyonluğu Türkiye’ye armağan ettiklerini ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımızı kutluyorum” dedi.


Alanya’da düzenlenen EuroHockey Club Challenge III 2019 Menşampiyonu namağlup unvanla Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü oldu. Final maçında Macaristan’ınSoroksri -Olcote HC Takımını 6-0’lık skorla mağlup eden Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey takımı namağlup unvanını koruyarak şampiyonluk kupasını kazandı. Sporcuların büyük özveri gösterdiğini ve şampiyonaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, “Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Bugün söz verdiğimiz gibi Avrupa Şampiyonluk Kupasını Türkiye adına kazandık. Büyük öz verilerle çalışan ve bizlere bu coşkuyu yaşatan sporcularımıza teknik heyetimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Avrupa Şampiyonluğu kupasını Türkiye adına, 82 milyon vatandaşımız adına aldık. Kupayı Türkiye’ye armağan ediyoruz. Bundan sonra da uluslararası arenada kulübümüz gerek Gaziantep’i gerekse ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam edecektir. Bizlere destek veren başta Gaziantep yerel ve ulusal basını olmak üzere herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Organizasyonda büyük emekleri bulunan ve kendisi de Gaziantepli olan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanımız Sadık Karakan’ın şahsında bütün federasyon ailesine ve Alanya’da kapılarını bizlere açarak organizasyon ve şampiyonanın başarıyla yürütülmesini sağlayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Alanya Gençlik Spor Müdürü Erdal Tamrak. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Avrupa Şampiyonluk Kupasını düzenlenen törenle alan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Erkek Hokey takımı mutluluklarını birbirleriyle kucaklaşarak paylaşırken, müzik eşliğinde hep birlikte Gaziantep şarkılarıyla adeta coştu. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan da kulüp başkanı Mehmet Kaplan ve sporcuları kutlayarak başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da fayton dönemi sona erdi, atlar hayvanat bahçesine teslim edildi
    1. Antalya’da fayton dönemi sona erdi,..
    2. Erzincan’da kök kenevir bitkisi ele..
    3. MHP lideri Devlet Bahçeli:..
    4. Rasim Arı’ya İstanbul’da sevgi seli
    5. NEVÜ Sporcusu Taşkıran Türkiye..
    6. Bahçeli'den İzlanda'ya sert tepki: Tek..
    7. Söke’nin genç meclis üyesi Egemen..
    8. Bu haberi okuduktan sonra her gün..
    9. Nilüfer’de futbol şöleni
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "A Milli..
    11. "Malezya'nın, Zakir Naik'i iade etmeme..
    12. Buzdolabı yangına sebep oldu
    13. Bakan Kurum’dan “Sıfır Atık Projesi”..
    14. "Sıfır Atık Projesiyle yıllık 20..
    15. ’Hükumet Kadın’ filmi Gaziantep’te..
    16. Eczacılık öğrencileri ecza depolarını..
    17. Mogan Gölü'nde ceset bulundu
    18. MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör..
    19. MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli..
    20. MHP lideri Devlet Bahçeli: "Başarının..
    21. İki otomobil çarpıştı; 4 yaralı
    22. Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor
    23. Evde mahsur kaldı yardımına itfaiye ve..
    24. İspanyol başkandan Malatya’ya ziyaret
    25. İlkadım Belediye meclis toplantısı
    26. Başkan Özlü “Düzce baştanbaşa..
    27. Edirne'de bir haftada 1997 düzensiz..
    28. CHP MYK toplantısı sona erdi
    29. Erzurum’da iki köy arasında arazi..
    30. Eğitim uçuşu faciayla sonlandı
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"