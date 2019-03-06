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Avrupa şampiyonu eskrimci Nisanur Erbil, Samsun'da çiçeklerle karşılandı

06 Mart 2019 Çarşamba 10:26
Avrupa şampiyonu eskrimci Nisanur Erbil, Samsun'da çiçeklerle karşılandı

SAMSUN (AA) - İtalya'da yapılan Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Nisanur Erbil'e memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

İtalya'nın Foggia kentinde 22 Şubat'ta başlayan ve 4 Mart'ta sona eren şampiyonada Türkiye'nin tek altın madalyasını kazanan Samsunlu milli eskrimci Nisanur Erbil'e için Çarşamba Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törende Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, milli sporcu Erbil'e çiçek takdim etti.

Burada konuşan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu milli sporcu Erbil'in kendilerini gururlandırdığını belirterek, "İtalya'da 10 kategoride 30 milli sporcumuz arasında Türkiye'nin tek altın madalyasını kazanan Nisanur Erbil, bizi sevince boğdu. Onun bu başarısının diğer sporcularımıza da örnek olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Milli sporcu Erbil ise kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.


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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:26
  1. altın madalya
  2. Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası
  3. İtalya
  4. Nisanur Erbil
  5. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu

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