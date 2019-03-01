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Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası

- Samsun'da devam eden organizasyonda Makaralı Yay Genç Kız Milli Takımı gümüş, Klasik Yay Erkek Milli Takımı da bronz madalya kazandı

01 Mart 2019 Cuma 18:04
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası


SAMSUN (AA) - 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Genç Kız Milli Takımı gümüş, Klasik Yay Erkek Milli Takımı da bronz madalya elde etti.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı organizasyon, İlkadım Okçuluk Salonu'nda devam ediyor.

Begüm Topkarcı, Büşra Nur Gürlek ve İpek Tomruk'tan oluşan Makaralı Yay Genç Kız Milli Takımı, finalde İtalya'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Mete Gazoz, Fatih Bozlar ve Bilal Güneri'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ise İtalya'yı mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, bu sonuçların ardından şampiyonada 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyaya ulaştı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:04
  1. 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
  2. Begüm Topkarcı
  3. Bilal Güneri
  4. Büşra Nur Gürlek
  5. Fatih Bozlar
  6. İpek Tomruk
  7. Klasik Yay Erkek Milli Takımı
  8. Makaralı Yay Genç Kız Milli Takımı
  9. Mete Gazoz
  10. okçuluk
  11. Samsun

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