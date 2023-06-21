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Dünya Avrupa Politika Merkezi: AB liderleri Türkiye'ye angaje olmalı
Dünya

Avrupa Politika Merkezi: AB liderleri Türkiye'ye angaje olmalı

Yeniakit Publisher
2023-06-21 10:48:00 -
Avrupa Politika Merkezi: AB liderleri Türkiye'ye angaje olmalı

Brüksel'de hazırlanan analiz, Ankara'nın öneminin her geçen gün arttığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zorlu bir ortak olduğu fakat AB'nin Türkiye ile birlikte hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde yeni bir döneme girdi.

Küresel ölçekte yapılan analizlerde, Ankara'nın bölgesinde gücünü daha da artıracağı, uluslararası meselelerde kilit rol üstlenmeyi sürdüreceği belirtiliyor.

Brüksel merkezli Avrupa Politika Merkezi (EPC), Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı nasıl bir tavır takınması gerektiğinden bahsetti.

Ankara-Brüksel hattındaki ilişkilerin uzun süredir sıkıntılı bir durumda olduğu ve hızlı çözümünün bulunmadığı aktarıldı.


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"Erdoğan zorlu ortak ama Türkiye'ye angaje olmak zorundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zorlu bir ortak olduğu görüşü paylaşılan analizde şöyle denildi:

Ancak Türkiye'nin büyüklüğü ve giderek parçalanan bir dünyada artan jeostratejik önemi göz önüne alındığında, AB liderleri, (Türkiye'ye) angaje olmak zorunda.

Türkiye etkili bir aktör

Erdoğan yönetimindeki dış politikanın, "sert ve yumuşak güç ile esnek diplomasinin bir karışımı kullanılarak giderek daha özerk hale geldiği" vurgulandı.

Bunun yansıması olarak, "Türkiye, hem çevresinde hem de ötesinde giderek daha etkili bir aktör oldu." tespiti yapıldı.

Jeopolitik dengeleme siyaseti izliyor

Ankara'nın jeopolitik dengeleme siyaseti izlediği ifade edilerek şunlar aktarıldı:

Türkiye, Rusya'nın işgalini kınayarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemek üzere NATO müttefikleriyle omuz omuza durdu. Ukrayna'ya silahlar sağladı.

Diğer taraftan Rusya ile ticaretini sürdürmeye devam etti. İsveç'in NATO üyeliğine henüz yeşil ışık yakmış değil.

Ayrıca Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden yabancı liderin katıldığı, bunun da Türkiye'nin küresel ölçekteki etkisinin bir sonucu olduğunun altı çizildi.

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