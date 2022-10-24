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Spor Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!
Spor

Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!

İtalyan basını, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir için Avrupa devlerinin sıraya girdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 19:30:00 -
Avrupa peşinde ama, Galatasaray'da sahada yok!

İtalyan basını, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir için Avrupa devlerinin sıraya girdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yusuf Demir, futbolseverleri heyecanlandırmış ve yıldız adayından beklentiler artmıştı. Ancak Avrupa basınında çıkan haberlere göre, taliplerini arttıran genç yıldız, Galatasaray'ın elinden kaçabilir.

İtalyan medyasından Calciomercato'nun haberine göre, Cimbom'un sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'i önemli takımlar takip ediyor.

Alman devi Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yanı sıra İtalya Ligi takımlarından Sassuolo, Sampdoria ve Torino da oyuncuyla yakından ilgileniyor.

2021 yılında Barcelona'nın 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf Demir, potansiyeli ile Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.

Bilindiği gibi Galatasaray, Avusturya Milli Takımı'nda yer aldığı için yabancı statüsünde yer alan Yusuf Demir'in yerli olarak oynaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Genç yıldız 8+3 kuralı nedeniyle Galatasaray'da çok az forma şansı buluyor.

Ligde son maçına 5. haftadaki Konyaspor karşısında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayserispor'a karşı ise 21 kişilik kadroya giremedi.

Büyük beklentilerin olduğu Yusuf, 6. haftadaki Kasımpaşa maçında 13, 7. haftadaki Konyaspor karşılaşmasında ise 27 dakika sahada kaldı. Toplamda 40 dakika süre aldı.

 

 


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