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Avrupa Parlamentosu'nda terör propagandası: PKK belgeseli gösterildi

AP'de terörist belgeseli gösterilerek Türkiye'nin güçlenmesinin engellenmesi yönünde çağrı yapıldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:16
Avrupa Parlamentosu'nda terör propagandası: PKK belgeseli gösterildi

Avrupa yaşanan tüm olaylara rağmen teröre ve teröristlere destek olup kucak açmaya devam ediyor. PKK ile sıkı ilişkileri bulunan Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda terör belgeseli yayınlandı. PKK'lı bir teröristin biyografisinin anlatıldığı belgesel AP'nin salonunda gösterildi.

PKK KOMUTANIYLA CANLI BAĞLANTI

Yönetmen Alba Sotorra'nın çektiği belgeselin sonunda salondakiler alkışlarken, hayatı anlatılan terörist ile canlı bağlantı gerçekleştirildi.

Yapılan canlı yayında PKK'lı terörist Türkiye'nin bölgede yürüttüğü faaliyetlerin kendilerinin varlığını tehdit ettiğini belirtti. "Türk devleti tüm kazanımlarımızı tehdit ediyor. Yaşamımızı yok etmek istiyor." dedi.

Yönetmen Alba Sotorra'da (en soldaki) AP'deki terör gösterimini izledi.

TERÖR YANLILARI KONUK EDİLDİ

Avrupa Parlamentosu'nda filmin ana karakteri olan YPJ'li terörist Arian'ın skype ile etkinliğe katıldı. Teröristin yanı sıra film yönetmeni Sotarra, YPJ savaşçısı Anna Campbell'in babası Dirk Cambell, yönetmen Stelios Kouloglou ve sözde aktivist terör yanlısı Dilar Dirik de katıldı.

AVRUPA'NIN TERÖRE DESTEĞİ

Türkiye'nin de çokça eleştirdiği nokta olan Avrupa'nın terör ile arasına çizgi koyamaması uzun bir süreç. Daha önce teröristlere defalarca yardım ve kollama dfaaliyetlerinde bulunan Avrupa terörün en yoğun olarak barındığı bölgelerden biri.

AP'de daha önce PKK'nın propaganda sergileri de açılmış, fotoğraf görselleri AP mensuplarınca ziyaret edilmişti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:16
  1. Türkiye
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