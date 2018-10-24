Avrupa, otomotivde ‘Türkiye’ tercihi

Almanya’daki dev şirketlerin üst düzey yöneticileri toplantı için Türkiye’ye gelirken, Avrupa’da yapılan bir araştırmanın sonuçları da Türkiye’de otomotiv yatırımına dair önemli sinyaller içeriyor. Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği (TAYSAD) tarafından yapılan araştırmada, Avrupa ve özellikle de Almanya’da Türk otomotiv sektörünün çok pozitif bir algıya sahip olduğu ortaya çıktı. TAYSAD Başkanı Alper Kanca “TAYSAD olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmanın en çarpıcı sonucu, Alman otomotiv sektöründe artık iyice yerleşmiş, Türk otomotiv sektörü ile ilgili son derece olumlu bir algının söz konusu olması. Bu, Türk tedarik sanayisinin iş yapış ve ürün kalitesinin önemli bir göstergesidir. Sektörümüzün Almanya’da daha fazla temsil edilmesi gerekiyor. Ayrıca Türk otomotiv sektörünün kalite algısının Almanya dışındaki ülkelerde de kuvvetlendirilmesig için iletişim kanallarının artırılması ve etkin algı yönetimi gerekli” diye konuştu. Kanca’nın verdiği bilgiye göre, ankete katılan ve karar verici konumda olan yöneticilerden üçte ikisi Türk otomotiv sektörü ile iş birliği yaptığını, gelecekte de yapmayı planladığını ifade ediyor. Karar verici yöneticiler yüzde 78’le üretim maliyetlerindeki düşüklük, yüzde 75’le çalışanların yüksek motivasyonu, yüzde 66’yla da ürün güvenliğindeki yüksek seviyenin kendilerini yatırıma yönlendireceğini söylüyor.