Avrupa müthiş müthiş öyle mi? İsviçre’yi Orada Yaşayan Türklerden Dinleyin
İsviçre’de yaşayan vatandaşlar, ülkenin övüldüğü gibi mükemmel olmadığını, olumsuz yanlarının daha ağır bastığını belirtiyor. Avrupa’yı sürekli methiyelerle anlatanların gerçeği yansıtmadığı her geçen gün ortaya çıkıyor.
Dünyanın refah seviyesi yüksek ülkelerinden biri olarak gösterilen İsviçre’de yaşamın her şeyinin katı kurallar ve düzen içinde ilerlediği öğrenildi.
Sosyal medyada İsviçre’yi öven bir içerik üreticisi, ülkede uzun yıllardır yaşayan bir aileye yaşam koşullarını sordu. Aile, zamanla insanların adeta robotlaştığını ve katı sistem nedeniyle hayatın kısıtlandığını ifade etti.
Geri dönmeme sebeplerinin ise çocuklarının eğitim sistemi nedeniyle ülkede kalmayı tercih etmeleri olduğu bildirildi.
Sosyal Medya
