Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Avrupa'nın 5 büyük liginden yalnızca 11 futbolcu, bu sezon kulüplerinin tüm maçlarında 90 dakika forma giydi.

İtalya dışında sezonun tamamlandığı Avrupa'nın önde gelen liglerindeki az sayıda futbolcu, hem teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu hem de sakatlık veya ceza yüzünden bir dakika bile kaçırmadı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinde bunu, sadece 11 futbolcu başarabildi.

Mevkileri gereği sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük olan kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre alan" isim unvanını, Premier Lig'den 7 oyuncu paylaştı.

30 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'ın yanı sıra Harry Maguire (Manchester United), Declan Rice (West Ham United), James Tarkowski (Burnley), James Ward-Prowse (Southampton), Conor Coady (Wolverhampton) ve George Baldock (Sheffield United), 38 maçta da firesiz oynadı. Bu 7 futbolcu 3 bin 420'şer dakika sahada kaldı.

La Liga, Serie A ve Bundesliga'dan hiçbir oyuncunun giremediği listeye, yeni tip koronovirüs salgını sebebiyle 2019-20 sezonunun 28. hafta sonunda tescil edildiği Ligue 1'den ise 4 kişi adını yazdırabildi.

Metz'den Fabien Centonze, Toulouse'dan Issiaga Sylla, Dijon'dan Bruno Ecuele Manga ve Reims'den Yunis Abdelhamid, takımlarının sahada olduğu 2 bin 520 dakika boyunca forma giydi.

La Liga'da top koşturan Jesus Navas, takımı Sevilla'yı sadece 49 dakika yalnız bıraktı. Bundesliga'da oynayan Christian Günter (Freiburg) 29, Bastian Oczipka (Schalke 04) ise 45 dakikayla listenin dışında kaldı.





- Süper Lig'den 2 isim başarabildi





Süper Lig'de yalnızca Demir Grup Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ve Gaziantep FK'den Alin Tosca, takımlarının çıktığı 34 maçta da 90 dakika forma giydi.

Gabonlu stoper Appindangoye ve Rumen stoper Tosca, 3 bin 60'şar dakika oynadı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde, takımının tüm maçlarında 90 dakika oynayan futbolcular şöyle:

Futbolcu Kulüp Lig Maç Sahada kalma süresi (dk.) Virgil van Dijk

Liverpool

Premier Lig 38 3420

Harry Maguire Manchester United Premier Lig

38

3420

Declan Rice

West Ham United Premier Lig

38

3420

James Tarkowski

Burnley Premier Lig

38

3420

James Ward-Prowse

Southampton Premier Lig 38 3420 Conor Coady

Wolverhampton

Premier Lig 38 3420

George Baldock

Sheffield United

Premier Lig

38 3420

Fabien Centonze

Metz

Ligue 1

28

2520

Issiaga Sylla

Toulouse

Ligue 1

28

2520

Bruno Ecuele Manga

Dijon

Ligue 1 28 2520

Yunis Abdelhamid

Reims

Ligue 1 28 2520





