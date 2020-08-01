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Spor

Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları

Avrupa'nın 5 büyük liginde top koşturan 11 futbolcu, kulüplerinin bütün karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalmayı başardı - Sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre alan isim" unvanını, 3 bin 420 dakikayla İngiltere Premier Lig'den 7 oyuncu paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 11:16:26 -
Avrupa liglerinin vazgeçilmez futbolcuları

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Avrupa'nın 5 büyük liginden yalnızca 11 futbolcu, bu sezon kulüplerinin tüm maçlarında 90 dakika forma giydi.

İtalya dışında sezonun tamamlandığı Avrupa'nın önde gelen liglerindeki az sayıda futbolcu, hem teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu hem de sakatlık veya ceza yüzünden bir dakika bile kaçırmadı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinde bunu, sadece 11 futbolcu başarabildi.

Mevkileri gereği sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük olan kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre alan" isim unvanını, Premier Lig'den 7 oyuncu paylaştı.

30 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk'ın yanı sıra Harry Maguire (Manchester United), Declan Rice (West Ham United), James Tarkowski (Burnley), James Ward-Prowse (Southampton), Conor Coady (Wolverhampton) ve George Baldock (Sheffield United), 38 maçta da firesiz oynadı. Bu 7 futbolcu 3 bin 420'şer dakika sahada kaldı.

La Liga, Serie A ve Bundesliga'dan hiçbir oyuncunun giremediği listeye, yeni tip koronovirüs salgını sebebiyle 2019-20 sezonunun 28. hafta sonunda tescil edildiği Ligue 1'den ise 4 kişi adını yazdırabildi.

Metz'den Fabien Centonze, Toulouse'dan Issiaga Sylla, Dijon'dan Bruno Ecuele Manga ve Reims'den Yunis Abdelhamid, takımlarının sahada olduğu 2 bin 520 dakika boyunca forma giydi.

La Liga'da top koşturan Jesus Navas, takımı Sevilla'yı sadece 49 dakika yalnız bıraktı. Bundesliga'da oynayan Christian Günter (Freiburg) 29, Bastian Oczipka (Schalke 04) ise 45 dakikayla listenin dışında kaldı.


- Süper Lig'den 2 isim başarabildi


Süper Lig'de yalnızca Demir Grup Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ve Gaziantep FK'den Alin Tosca, takımlarının çıktığı 34 maçta da 90 dakika forma giydi.

Gabonlu stoper Appindangoye ve Rumen stoper Tosca, 3 bin 60'şar dakika oynadı.

Avrupa'nın 5 büyük liginde, takımının tüm maçlarında 90 dakika oynayan futbolcular şöyle:

FutbolcuKulüpLigMaçSahada kalma süresi (dk.)
Virgil van Dijk
Liverpool
Premier Lig383420
Harry Maguire Manchester United Premier Lig
38
3420
Declan Rice
West Ham United Premier Lig
38
3420
James Tarkowski
Burnley Premier Lig
38
3420
James Ward-Prowse
Southampton Premier Lig 38 3420
Conor Coady
Wolverhampton
Premier Lig 38 3420
George Baldock
Sheffield United
Premier Lig
38 3420
Fabien Centonze
Metz
Ligue 1
28
2520
Issiaga Sylla
Toulouse
Ligue 1
28
2520
Bruno Ecuele Manga
Dijon
Ligue 1 28 2520
Yunis Abdelhamid
Reims
Ligue 1 28 2520


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