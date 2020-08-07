Avrupa Ligi'nde çeyrek finale hangi takımlar kaldı?
Avrupa Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalar sonrasında çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale hangi takımlar kaldı? Dün kaç maç oynandı? İşte cevabı...
UEFA Avrupa Ligi'nde koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı.
Dün kaç maç oynandı?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, son 16 turu 4 müsabaka ile sona erdi.
Manchester United, Inter, Shakhtar Donetsk, Kopenhag'ın ardından, Sevilla, Bayer Leverkusen, Wolverhampton ve Basel çeyrek finale yükselen son takımlar oldu.