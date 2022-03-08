Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları ne zaman saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları için heyecan dorukta. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi son 16 turu maç tarihleri ve maç saati arama motoru üzerinden en çok arananlar listesine girdi. Peki son 16 turu ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları hangi gün, saat kaçta başlayacak?
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 8 grup lideri de doğrudan son 16 turuna yüksellmişti. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 8 takım arasında yer alan Kızılyıldız (Sırbistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Leverkusen (Almanya), Lyon (Fransa), Monaco (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), West Ham (İngiltere), son 16 turunda mücadele edecek. 25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenen son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise mart ayı içinde yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlar ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona'yla ilk maçını 10 Mart'ta deplasmanda TSİ 23.00'te oynayacak.
Avrupa Ligi son 16 turu yarın hangi maçlar var?
20.45 Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa)
20.45 Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları 10 Mart Perşembe kimin maçı var?
20.45 Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)
23.00 Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)
23.00 Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)
Son 16 play-off turu rövanş maçları ve ilk maçları skorları şöyle olmuştu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1 - Sevilla (İspanya): 0 (1-3)
Real Sociedad (İspanya): 1 - Leipzig (Almanya): 3 (2-2)
Olympiakos (Yunanistan): 0 - Atalanta (İtalya): 3 (1-2)
Lazio (İtalya): 2 - Porto (Portekiz): 2 (1-2)
Napoli (İtalya): 2 - Barcelona (İspanya): 4 (1-1)
Rangers (İskoçya): 2 - Borussia Dortmund (Almanya): 2 (4-2)
Real Betis (İspanya): 0 - Zenit (Rusya): 0 (3-2)
Braga (Portekiz): 2 - Sheriff (Moldova): 0 (0-2) - Penaltılarla 3-2 Braga turu geçti.