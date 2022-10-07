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Spor Avrupa Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Ekim Perşembe
Spor

Avrupa Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Ekim Perşembe

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe Avrupa Ligi sonuçları ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-10-07 00:12:00 -
Avrupa Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Ekim Perşembe

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Takımlar gruplarında üçüncü maçlarına çıktı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor önemli kritik maçlara çıktı. Peki, temsilcilerimizin gruplarında puanı kaç?

Avrupa Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Ekim Perşembe

A Grubu

Zürich-PSV:        1-5            

Arsenal-Bodo/Glimt:     3-0      

B Grubu

Rennes-Dinamo Kiev:   2-1

Fenerbahçe-AEK Larnaca:           2-0

C Grubu

HJK Helsinki-Ludogorets:             1-1

Roma-Real Betis:             1-2

D Grubu

Malmö FF-Union Berlin:               0-1   

Sporting Braga-Saint-Gilloise:    1-2

E Grubu

Sheriff-Real Sociedad:  0-2

Omonia-Manchester United:    2-3

F Grubu

Strum Graz-Lazio:           0-0

Midtylland-Feyenoord:                2-2

G Grubu

Freiburg-Nantes:            2-0

Olympiakos-Karabağ:    0-3

H Grubu        

 

Kızılyıldız-Ferencvaros:4-1

Monaco-Trabzonspor:  3-1

 

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