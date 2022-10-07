Avrupa Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Ekim Perşembe
UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçlar ve oluşan puan durumlarını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe Avrupa Ligi sonuçları ne oldu?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Takımlar gruplarında üçüncü maçlarına çıktı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor önemli kritik maçlara çıktı. Peki, temsilcilerimizin gruplarında puanı kaç?
Avrupa Ligi gecenin sonuçları puan durumları 6 Ekim Perşembe
A Grubu
Zürich-PSV: 1-5
Arsenal-Bodo/Glimt: 3-0
B Grubu
Rennes-Dinamo Kiev: 2-1
Fenerbahçe-AEK Larnaca: 2-0
C Grubu
HJK Helsinki-Ludogorets: 1-1
Roma-Real Betis: 1-2
D Grubu
Malmö FF-Union Berlin: 0-1
Sporting Braga-Saint-Gilloise: 1-2
E Grubu
Sheriff-Real Sociedad: 0-2
Omonia-Manchester United: 2-3
F Grubu
Strum Graz-Lazio: 0-0
Midtylland-Feyenoord: 2-2
G Grubu
Freiburg-Nantes: 2-0
Olympiakos-Karabağ: 0-3
H Grubu
Kızılyıldız-Ferencvaros:4-1
Monaco-Trabzonspor: 3-1