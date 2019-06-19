Avrupa Kupası 2020 kuraları çekildi

ANKARA (AA) - Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından organize edilen ve yeni ismi Avrupa Kupası 2020 olan organizasyonda kuralar çekildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre, kupada Türkiye'yi erkeklerde Sarkuysan Spor Kulübü, kadınlarda ise TİGEM Spor ve Kocasinan Belediyespor temsil edecek.

Erkeklerde grup maçları Hırvatistan'da gerçekleştirilecek. Sarkuysan Spor Kulübü, B grubunda ev sahibi ülkeden STK Libertas Marinkolor, Ukrayna'dan LE MSC Tennis Academy, Portekiz'den GDD Toledos ve Belçika'dan TTC Sokah Hoboken takımıyla karşılaşacak.

Belçika'da düzenlenecek kadınlar grup maçlarında mücadele edecek TİGEM Spor ise C grubunda ev sahibi ülkeden CTT Tiege ve TT Jamoigne'nin yanı sıra Lüksemburg'dan DT Roodt Syre ekipleriyle karşı karşıya gelecek.

Gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar üçüncü tura yükselecek.

Kadınlardaki diğer Türk takımı Kocasinan Belediyespor ise seri başı olduğu için kupaya üçüncü turdan dahil olacak.

Yeni adı Avrupa Kupası 2020 olan organizasyon geçen sene ETTU Kupası olarak düzenlenmişti.



