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Spor Avrupa kupalarında rakiplerimiz belli oluyor
Spor

Avrupa kupalarında rakiplerimiz belli oluyor

Yeniakit Publisher
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Avrupa kupalarında rakiplerimiz belli oluyor

Avrupa kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri de belli olacak.

Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yarın çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir, ikinci eleme turunda mücadele edecek.

İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
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Spor

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