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Avrupa kulüpleri Vedat Muriç'e teklif yaptı!

Fenerbahçe ile 3 Süper Lig maçında 2 gol atan Muriç, Kosova'nın önceki gün Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede de bir gol atarak maçın kahramanı oldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:36
Avrupa kulüpleri Vedat Muriç'e teklif yaptı!

Fenerbahçe ile 3 Süper Lig maçında 2 gol atan Vedat Muriç, Kosova'nın önceki gün Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede de bir gol atarak maçın kahramanı oldu. Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio kulüpleri Çekya karşısındaki Vedat Muriç’i yakından takip etti.

HENÜZ TEKLİF YOK

Çekya zaferinde önemli rol oynayan Vedat'ı Avrupa devleri de takip ettiriyor. Kosovalı golcüyü izlemek için Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio'nun Çekya maçına temsilci gönderdiği, bu kulüplerin hazırlanacak gözlemci raporlarına göre oyuncuyla ilgili harekete geçebileceği ifade edildi. Vedat'ı bu sezon Rizespor'dan 3.5 milyon euroya alan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar elden çıkarmayı düşünmüyor. Yönetimin, çok astronomik bir teklif gelmemesi durumunda Kosovalı golcü ile gelecek yıl da çalışmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:36
  1. Rize
  2. Vedat Muriç
  3. Fenerbahçe

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