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Aktüel

Avrupa Konseyinden üye ülkelere "basın özgürlüğünü sınırlandırmayın" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:00:17 -
Avrupa Konseyinden üye ülkelere "basın özgürlüğünü sınırlandırmayın" çağrısı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, üye ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı kriz nedeniyle basın özgürlüğünü sınırlamama çağrısında bulundu.

Buric, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, hükümetlerin salgının yol açtığı krizi çözmeye çalışırken gazetecilerin çalışmasına engel olmaması gerektiğini belirtti.

Gazetecilerin, kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgi ulaştırılmasında belirleyici role ve özel sorumluluğa sahip olduğunu ve yetkililerin salgına karşı aldığı tedbirler hakkında yorum yapabilmesi gerektiğini ifade eden Buric, son yıllarda gazetecilere yönelik şiddetin devam ettiğini kaydetti.

Buric, üye ülkelere Kovid-19 salgınının yol açtığı kriz nedeniyle basın özgürlüğünü sınırlandırmamaya ve basın mensuplarını korumaya çağırdı.

Avrupa Konseyince yayımlanan yeni rapora göre geçen yıl 142 gazeteci saldırıya maruz kaldı.


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