Avrupa Komisyonu'ndan 'küstah' Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Türkiye'nin dış politikasına ilişkin haddini aşan ifadeler kullanan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Avrup Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım kararı alacağını ve bunların yalnız kısa vadeli değil; orta ve uzun vadeli olacağını söyledi.

Haddini aşan ifadeler

Yunanistan'ın Skai TV kanalına konuşan Schinas, "Türkiye her şeyi yanlış yaptı. Yalnız Avrupa'yı değil; herkesi karşısına almak için elinden geleni yaptı. Bunun da maliyeti vardır." dedi.

Schinaz'ın küstah açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Son derece kritik bir aşamada bulunuyoruz. İlk devre AB'nin Aralık zirvesinde oynanacak. Ancak derin bir zamanlaması olacağından bunu daha geniş açıdan görmemiz lazım."

'Yunanistan büyük bir diplomatik kazanım elde etti'

"Yunanistan'ın Türkiye konusunu Türk ve Yunan ilişkileri düzeyinden Türkiye-AB ilişkileri düzeyine çekmiş olmasının büyük bir diplomatik kazanım oldu."