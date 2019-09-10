0553 313 94 23

Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, taslak üye listesini açıkladı

Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı Ursula von der Leyen, kendisine eşlik edecek komisyon üyelerini açıkladı.

10 Eylül 2019 Salı 15:19
Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, taslak üye listesini açıkladı

Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı Ursula von der Leyen, kendisine eşlik edecek komisyon üyelerini açıkladı.


Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonda birlikte çalışacağı üyeleri tanıttı. Daha önce 9 kadın 19 erkekten oluşan komisyon yardımcıları, Leyen’in başkan olmasıyla birlikte 13 kadın ve 14 erkek olarak belirlendi. Komisyon üyelerinin aynı zamanda her ülkeden bir komiser olmasına dikkat edildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığındaki komisyonda başkan yardımcılıklarını İspanyol Josep Borrell, Danimarkalı Margrethe Vestager ve Hollandalı Frans Timmersmans yapacak.


Avrupa Komisyonunun 23 komiserliğine ise Jutta Urpilainnen (Finlandiya), Didier Reynsders (Belçika), Mariya Gabriel (Bulgaristan), Paolo Gentiloni (İtalya), Kadri Simon (Estonya), Margaritis Schinas (Yunanistan), Nicolas Schmit (Lüksemburg ), Sylvle Goulard (Fransa), Phil Hogan (İrlanda), Helene Dalli (Malta), Janez Lenarcic (Slovenya), Dubravka Suica (Hırvatistan), Elisa Ferreira (Portekiz), Vera Jourova (Çekya), Valdis Dombravskis (Letonya), Rovana Plumb (Romanya), Johannes Hahn (Avusturya), Maros Sefcoviç (Slovakya), Janusz Wojciechoski (Polanya), Laszlo Trocsanyi (Macaristan), Ylva Johansson (İsveç), Virginijus Sinkevicius (Litvanya) ve Stella Kyriakidou (Güney Kıbrıs Rum kesiminden) getirildi.


Beş yıl süre ile seçilen yeni komisyon göreve 1 Kasım’da başlayacak. Yeni Avrupa Komisyonu’nun önündeki önemli konulardan birini iklim değişikliği oluşturuyor. AB mülteci reformu da yeni komisyonun ele almayı planladığı konular arasında bulunuyor. ABD ile yaşanan ticaret savaşı, AB bütçesi ve İngiltere’nin AB’den ayrılması, çözüm bekleyen sorunlar arasında yer alıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in önerdiği isimler, gelecek haftalarda Avrupa Parlamentosu’nun ilgili komisyonları tarafından dinlenecek. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yeni komisyon üyeleri onaylanmadan önce bazı isimlerde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
    1. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    2. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    3. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    4. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    5. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    6. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    7. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    8. Şehit babası Mehmet Demir son..
    9. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    10. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    11. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    12. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    13. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    14. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    15. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    16. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    17. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    18. Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
    19. Türk ve ABD askerlerinden Suriye..
    20. Köyde uyuşturucu operasyonu
    21. FETÖ üyesinin tahliyesine "tehlike..
    22. Besni’de Tekel depolarının yeri millet..
    23. Ankara’dan Hatay’a götürülen yabancı..
    24. Büyükşehir’den Balıklara yol
    25. Darbe girişimi davasında 4 sanık..
    26. Yazlık evlerin bakımında “yalıtım”..
    27. MSB: "Görüşmelere yarın, Akçakale’deki..
    28. MSB: "ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan..
    29. İran'da kendini yakan kadın taraftar..
    30. Şehit yakınları ve Gazilerden..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!