Avrupa Karate Şampiyonası'na doğru





ANKARA (AA) - Avrupa Karate Şampiyonası, yarın İspanya'da başlayacak.

Guadalajara kentinde düzenlenecek ve 31 Mart Pazar günü tamamlanacak şampiyonada Türkiye'yi 10 erkek ve 7 kadın sporcu temsil edecek.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yaptığı açıklamada, İspanya'daki şampiyonada istikrarlı başarı grafiklerini korumak istediklerini söyledi.

İspanya'daki organizasyonun 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda önemine dikkati çeken başkan Delihasan, "Geçen yıl Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 10 madalyayla ikinci olmuştuk. 2017 yılında ise Kocaeli'de takım halinde genel klasmanın ilk sırasındaydık. Guadalajara kentindeki şampiyonada da hedefimiz, kazanabildiğimiz kadar madalya kazanmak ve genel klasmanda ilk beş içerisindeki yerimizi korumak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Şampiyonası'nın, 2020 Tokyo Olimpiyatları için ülke puanı verdiğini hatırlatan Delihasan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu organizasyonda sporcularımızın hanelerine puan yazılmayacak ancak bu bizim için kriter değil. Şu anda dünya sıralamasında dördüncü, Avrupa'da da ilk sırada yer alıyoruz. Kıtanın en büyük müsabakasında hedefimiz tabii ki madalyalar kazanmak. Olimpik programa aldığımız sporcularımız, sürekli çalışma halinde olduğu için bu şampiyonaya tam anlamıyla hazır. Bizim de onlara olan inancımız ve güvenimiz sonsuz. İnanıyorum ki ülkemizi başarıyla temsil edip, dünyanın en güzel duygularından biri olan İstiklal Marşı'mızı bir kez daha dinletmek istiyoruz."





- 17 sporcu temsil edecek





Türkiye'yi şampiyonada kadınlar ve erkeklerde toplam 17 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada mücadele verecek sporcular şöyle:

- Kadınlar:

Ferdi Kata : Dilara Eltemur.

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu.

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan.



Kumite 61 kilo: Merve Çoban.



Kumite 68 kilo: Eda Eltemur.



Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu.



Kadın Takım Kumite: Yıldız Aras, Serap Özçelik Arapoğlu, Eda Eltemur, Merve Çoban.



- Erkekler:

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu.



Kumite 60 kilo: Eray Şamdan.



Kumite 67 kilo: Burak Uygur.



Kumite 75 kilo: Erman Eltemur.



Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş.



Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu.



Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran.



Erkek Takım Kumite: Uğur Aktaş, Burak Uygur, Erman Eltemur, Alparslan Yamanoğlu, Murat Öz, Enes Bulut.



