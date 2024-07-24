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Ekonomi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası deprem bölgesine finansman desteğini artırıyor
Ekonomi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası deprem bölgesine finansman desteğini artırıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-24 12:54:00 -
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası deprem bölgesine finansman desteğini artırıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, deprem bölgesine yönelik çalışmalardan iklim değişikliğine kadar birçok konu ele alındı.

Kurum, görüşmede EBRD’nin 6 Şubat depremlerinin ardından sergilemiş olduğu dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

EBRD ile yürütülecek ortak çalışmalar kapsamında 8 çevresel altyapı projesinin Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de hayata geçirileceğini anlatan Kurum, "Buradaki projelerin tamamlanması ve inşa sürecini arkadaşlarımız yürütüyorlar. İnşallah orada projelerimizin temel atma ve açılışını sizlerle birlikte yapmak istiyoruz" dedi.

EBRD Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ise Türkiye'nin işbirliği yaptıkları en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Türkiye ile ortak yatırım konularının başında yeşil dönüşümün geldiğine dikkati çeken Patrone, Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi kapsamında da deprem bölgesindeki belediyelere sağlanacak finansman desteğinin, fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra artabileceğini dile getirdi.

Patrone, "Mümkün olan her alanda işbirliğini artırmak isteriz” değerlendirmesinde bulundu.
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