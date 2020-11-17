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Sağlık Avrupa İlaç Ajansı Moderna'nın aşısını incelemeye başladı
Sağlık

Avrupa İlaç Ajansı Moderna'nın aşısını incelemeye başladı

Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklama ile ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının incelenmeye başlandığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 20:25:00 -
Avrupa İlaç Ajansı Moderna'nın aşısını incelemeye başladı

Dünya genelinde bilim adamları tarafından koronavirüse karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor.

Moderna'nın aşısı incelenmeye başlandı

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, koronavirüse karşı yüzde 94 oranında güvenilir aşı geliştirdiği açıklanmıştı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da Moderna tarafından üretilen "MRNA-1273" adlı aşının incelenmesine başlandığını duyurdu. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, aşının incelenmesine ilk sonuçların vücutta koronavirüsü hedef alan antikor ve T hücresi üretimini tetiklediğini göstermesinin ardından karar verildiği belirtildi. Aşırı inceleyen komitenin klinik öncesi verileri değerlendirmeye başladığı ifade edilirken, elde edilen sonuçların ardından klinik araştırma verilerini gözden geçirmeye başlamasının beklendiği vurgulandı. Aşının güvenlik ve kalitesine ilişkin mevcut tüm verilerin (üretilme şekli ve saklama koşulları gibi) gözden geçirileceği aktarıldı. Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel ise "Güvenli ve etkili bir aşı geliştirmeye çalışırken EMA ile diyaloğumuza devam edeceğiz" dedi.

94.5 oranında etkili olduğu açıklanmıştı

Dün (Pazartesi) yapılan açıklamada Moderna tarafından geliştirilen potansiyel Covid-19 aşısının yüzde 94.5 oranında etkili olduğu ifade edilmişti. Haberi "Harika bir gün" açıklamasıyla duyuran Moderna'nın geliştirdiği aşı, denemelerin son aşamasında 2 doz şeklinde 30 bin kişi üzerinde test edilmişti. Aşının bu yılın sonunda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından da onaylanması bekleniyor.

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