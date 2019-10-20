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Avrupa için yüzde 40’lık indirim fırsatı

Seyahat şirketleri, düzenledikleri kampanyalarla kış öncesi Avrupa şehirlerini görmek isteyenlere cazip seçenekler sunuyor. Kampanyalarda yüzde 40 indirimli tur paketleri öne çıkıyor.

20 Ekim 2019 Pazar 09:33
Avrupa için yüzde 40’lık indirim fırsatı

 Akit  Ekonomi 

Her bütçeye uygun tatil paketleri açıklayan tur operatörleri, yüzde 40’a varan indirim kampanyalarıyla 3 bin 200 liraya Madrid-Barselona, 3 bin 300 liraya Barselona-Valensiya ve Marsilya, 3 bin 400 liraya da Malaga-Granada-Sevilla-Porto turu yapma seçeneğini sunuyor. Yaz sezonuna göre uygun fiyatlardan satışa sunulan tatil paketlerine rağbet ise yoğun. Turizm sektörü temsilcileri, kampanyaların ilgi gördüğünü belirterek, “Bu  gidişat bizi mutlu ediyor, umutlandırıyor. 2020’nin 2019’dan daha iyi geçeceğinin sinyalini veriyor” diyor. Aynı temsilciler, tatilcilere ise “Kampanyaları yakından takip edin, indirimlerden mutlaka ve mutlaka yararlanın” çağrısı yapıyor.

Elinizi çabuk tutun

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da, erken rezervasyon fırsatından faydalanılması gerektiğini vurgulayarak, “Tatil planları ertelenmemeli, eller çabuk tutulmalı. Yüzde 30, yüzde 40 indirimli Avrupa turları kaçırılmamalı” uyarısında bulundu.

Kota yeni sezonda da sınırlı

Öte yandan; ülkemiz otelleri yerli turistlere tanıdığı erken rezervasyon kotasını yüzde 10’la sınırlıyor. Bu durum yabancı turistlerin Antalya, Muğla ve İzmir otellerine artan talebine bağlanıyor. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, yerli kotasının konjonktüre göre şekillendiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: “2015 ve 2016 döneminde terör olaylarından ötürü oteller, yerli müşterilerine yüzde 60 kota ayırdı. Çünkü o dönemde Almanlar ve Ruslar ülkemize gelmiyordu, Araplar ortada yoktu. Ne var ki 2017’de hayat normale döndü, kota birdenbire yüzde 40’a çekildi. 2018’de de yüzde 20’ye kadar indirildi. Ve otellerin yüzde 80’i yabancılara, yüzde 20’si yerlilere tahsis edilir oldu. Tabii 2019 iyi geçiyor, 2020’de de durum ne olur, bilemiyoruz. Bakıp göreceğiz.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 09:33
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Antalya
  4. tatil paketleri
  5. tur operatörleri
  6. indirim kampanyaları
  7. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu
  8. Avrupa turları

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