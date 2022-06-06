Avrupa için flaş uyarı: Gökyüzüne bakmak beklenen kıyameti anlamaya yeter

Orta Doğu'daki bazı ülkelerde, aşırı hava koşulları nedeniyle gökyüzünün rengi turuncuya dönmüş ve ağır toz fırtınaları yaşanmıştı. Binlerce kişiyi hastanelere akın ettiren ve 4 kişinin ölümüne neden olan bu toz fırtınasının önümüzdeki hafta Avrupa'yı vurabileceği iddia edildi.

Çeşitli Orta Doğu bölgeleri, şiddetli kuraklıklar, artan sıcaklıklar ve küresel ısınma nedeniyle azalan yağışlar nedeniyle Mart ayından bu yana aşırı hava koşulları ile mücadele ediyordu. Mayıs ayının ortalarında Irak, Suriye ve İran'da kum fırtınaları başlamıştı. Birçok kişiyi hasta eden ve dört kişinin ölümüne sebep olan bu kum fırtınasının ilerleyeceği ve Avrupa'ya taşınacağı öngörülüyor.

Irak Sağlık ve Elektrik Bakanlıkları, ülkeyi vuran şiddetli toz bulutları nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Bölgelerde, hastaneler nefes alma güçlüğü çeken hastalarla dolup taştı. Bağdat Havalimanı'ndaki uçuşlar askıya alınırken, Irak makamları çeşitli bölgelerde devlet dairelerinin kapatılmasını emretti. Irak ve Suriye'de atmosferdeki pus nedeniyle en az dört kişinin öldüğü bildirildi.

İran'da bir iklim danışmanlık şirketinden Nasim Hossein Hamzeh Guardian'a "Toz fırtınalarının sıklığının artması daha fazla sorun, daha fazla can ve mal kaybı ve daha fazla yıkım anlamına geliyor. " dedi.

"Bu birilerinin değil herkesin sorunu"

Nevada Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Dekanı Müge Akpınar-Elçi, toz fırtınalarının belirli bir yeri etkilemeyeceğini ve küresel olarak geniş kapsamlı sorunlara yol açabileceğini hatırlattı. "Toz fırtınalarının etkisi bölgesel ve kıtasal sınırları aşıyor. Yani bu birilerinin sorunu değil, herkesin sorunu." dedi.

Yerel yönetimler hasarı hafifletmeye ve halkı korumaya çalışıyor ancak uzmanlar son kum fırtınasının önümüzdeki günlerde Avrupa'yı da etkisi altına alabileceğini öngörüyor. AccuWeather, Birleşik Krallık'ın bir bölümünün 18 Haziran'dan itibaren UV ışınlarının 'sağlıksız' bir seviyeye ulaşacağını tahmin ediyor.

"Sadece gökyüzüne bakmanız yeterli"

Fırtınanın İngiltere'yi tekrar vurup vurmayacağı henüz net olmasa da, Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde yarattığı etki büyük. Orta Doğu Enstitüsü iklim ve su programı direktörü Muhammed Mahmoud, “Sadece gökyüzüne bakmak bizi bekleyen kıyameti anlamaya yeter'' diye uyardı.